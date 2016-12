Lidia Macchi,arrestato: non c'entro

L'uomo accusato dell'omicidio di Lidia Macchi dice di essere "tranquillo". "Non c'entro nulla, aspetto che tutto si chiarisca", afferma Stefano Binda, ex compagno di liceo della giovane trovata morta a Cittiglio, nei dintorni di Varese, il 7 gennaio 1987. L'avvocato ha incontrato Binda in carcere: "Mi sembra che stia reagendo con tranquillità e ovviamente continua a negare". L'interrogatorio è stato fissato per martedì.