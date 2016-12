20:41 - Sono oltre 700 i migranti soccorsi da navi mercantili dirottate dalla Guardia Costiera italiana nelle acque libiche dove tre barconi si trovavano in difficoltà e avevano lanciato l'allarme. Nella zona del soccorso sono stati inviati due mercantili e uno di essi, il Bizantion, ha preso a bordo 141 persone. Lo stesso mercantile si è poi diretto in un'altra zona per recuperare altri migranti.