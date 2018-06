Lettonia, pompiere prende al volo un uomo buttatosi dal quarto piano

Dopo aver ricevuto una chiamata che spiegava loro la situazione, i pompieri si sono precipitati sulla scena per vedere una persona pericolosamente appesa a una finestra. Era questione di pochissimi minuti, non c'era il tempo di pianificare l'intervento: realizzando che l'uomo sarebbe probabilmente caduto se fossero entrati nel suo appartamento, i soccorritori si sono rivolti ai vicini del piano di sotto. Una volta all'interno del loro appartamento, un pompiere si è seduto vicino a una finestra aperta con le braccia protese verso l'esterno, preparandosi a catturare l'uomo in caso di caduta, mentre il suo collega lo teneva fermo. Mentre i soccorritori fuori cercavano di avvicinarsi, le mani dell'uomo hanno perso la presa lasciandolo precipitare nel vuoto. Mostrando incredibile destrezza, il pompiere al piano di sotto è riuscito a prenderlo al volo, salvandogli la vita.