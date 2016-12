Legnano, imprenditore compie 80 anni e dona 200mila euro ai suoi dipendenti

La gioia dei dipendenti - Quello tra il presidente e i suoi operai è sempre stato un bel rapporto, tanto da essere una squadra capace di superare insieme anche la crisi che ha colpito molte aziende italiane e non solo. Durante un momento particolarmente critico per il settore, infatti, tutti, dirigenti e dipendenti, hanno lavorato per la soppravvivenza dell'impresa. Sono stati aperti uffici commerciali in molte parti del mondo, ma la produzione è rimasta tutta in Italia, segno, questo, di un forte radicamento sul territorio. Dopo il gesto di patron Fraschini, in occasione degli 80 anni, gli operai hanno voluto ringraziarlo organizzando una festa in suo onore e consegnandogli una targhetta con una dedica speciale: "A un grande imprenditore, semplicemente un sognatore che non si è mai arreso".