L’Italia si sta armando. Grazie alle nuove normative europee oggi, chi ha il porto d'armi per uso sportivo può aumentare il proprio arsenale da sei a dodici pistole e da cinque a dieci fucili, a patto che frequenti un poligono. Una corsa all’arma da fuoco che sta coinvolgendo un numero altissimo di cittadini: secondo le stime ufficiali i titolari di porto d’armi nel nostro paese sono 1.369.148. Mentre secondo dati non ufficiali, il numero delle armi da fuoco detenute legalmente in Italia sarebbe 12 milioni.



Nell’ultimo anno e mezzo poi c’è stata una vera e propria impennata dei poligoni di tiro: 117mila i nuovi iscritti. Ma cosa prova chi spara al poligono? “Lo faccio perché mi dà sicurezza e migliora la mia concentrazione” si spiega in un'intervistata. Il rischio far-west, secondo Alessio Carparelli, istruttore di tiro da difesa non esiste: “Le persone che vogliono imparare a difendersi, lo fanno solo perché hanno a cuore la propria famiglia”.