Legittima difesa, Giacomo scambiato per un ladro e ucciso da un benzinaio

“E’ stato ucciso come un animale”: il racconto della morte di Giacomo inizia così, con accuse forti ma soprattutto con tanta rabbia. A parlare è lo zio Michele mentre mostra i video delle telecamere di sicurezza della pompa di benzina in provincia di Bari dove il giovane 23enne è stato assassinato otto anni fa.



Il titolare dell’attività, infatti, vedendo entrare una moto ad alta velocità ha pensato ad una rapina, così ha estratto la pistola ed ha ucciso il giovane con tre colpi di pistola. L’uomo è stato poi condannato per omicidio preterintenzionale a tre anni e otto mesi, mentre i familiari hanno ricevuto un risarcimento di 90mila euro. In questo caso il tribunale non ha riconosciuto la legittima difesa, ma con le nuove norme lo zio di Giovanni teme che le cose potrebbero cambiare: “Se passa questa legge altri innocenti come mio nipote potranno essere uccisi senza motivo”.