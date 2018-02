Lecce, vino adulterato in stabilimento clandestino: un arresto

I carabinieri del Nas di Lecce hanno arrestato in flagranza di reato il titolare di un'azienda per la lavorazione di prodotti agricoli. L'uomo. all`interno dell'opificio, aveva allestito uno stabilimento vinicolo clandestino dove effettuava l'adulterazione e la contraffazione di vino attraverso l'aggiunta di sostanze quali zucchero e ossido di magnesio, che conferivano al prodotto, in maniera artefatta, grado alcolico, struttura ed aroma.