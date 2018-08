Dopo 10 ore di viaggio scoprono che l'alloggio pagato in anticipo per la loro vacanza in Puglia non esiste, ma vengono adottati dall'intero paese. E' accaduto a una coppia di Massa, Laura Bonelli e Gianluca Pucci, che arrivata ad Uggiano (Lecce) realizza di essere stata truffata. I residenti, venuti, però, a conoscenza della disavventura, si renderanno tutti disponibili, tramite passaparola, perché ci sia il lieto fine. A raccontarlo è la stessa villeggiante in un lungo post di Facebook sulla pagina "Sei di Uggiano se...". "Avete un mare bello, ma il cuore di più", si legge a conclusione dei ringraziamenti rivolti ai salentini.

La turista racconta nei minimi particolari l'accaduto, che da incubo si trasforma in favola. "Sembra un film, non lo è affatto", precisa la donna su Facebook ripercorrendo passo per passo gli incontri fatti, la cena offerta e i fichi d'india in regalo, le chiacchiere e le risate condivise con gli abitanti della cittadina salentina.



"Sono stati chiamati tutti, parenti vicini e lontani, amici, chiunque - continua. - Ci avete buttato addosso tanta di quell'accoglienza e gentilezza che non credevamo possibile. In un baleno ci avete trovato mille soluzioni, dovevamo solo scegliere".



Per concludere: "Vi siete scusati per cose di cui non c'entravate niente, per tenere le distanze da questi scorretti comportamenti ed avete dato un'immagine meravigliosa, che adesso ci stiamo portando a casa come il ricordo più bello della vacanza! Volevamo ringraziare tutti, per tutto".