Lecce, parrocchiana perseguita sacerdote: denunciata per stalking

Padre Ralph del Salento riscrive la trama di "Uccelli di rovo" e denuncia per stalking e ingiurie la parrocchiana che si è invaghita di lui. La vicenda si svolge in provincia di Lecce: la donna, 36 anni, per mesi ha perseguitato con telefonate, sms e messaggi sui social network, anche offensivi, il sacerdote di sei anni più grande, che si è rivolto alla magistratura quando si è passati dalle parole... alle mani. E il pm ha chiesto al gip di adottare misure di sicurezza per impedire alla 36enne di molestare e aggredire il religioso.

La spasimante respinta, piuttosto che desistere, era arrivata ad aggredire il parroco per strada e in chiesa. Così a seguito della denuncia del prete è stata aperta un'inchiesta.



Il pm di Lecce, come riportano alcuni quotidiani locali, ha disposto una consulenza psichiatrica sulla donna che è risultata affetta da un disturbo compulsivo di natura sessuale. Da qui la richiesta del pubblico ministero Maria Vallefuoco al gip di adottare per la 36enne la misura di sicurezza per impedirle di continuare a molestare il prelato.



Al Tribunale di Lecce, si è svolta l'udienza dinanzi al gip Carlo Cazzella, che dovrà decidere se adottare la misura cautelare. La difesa ha chiesto al giudice di respingere la richiesta del pm, sostenendo che la pericolosità della donna sarebbe stata contingente e limitata alla fase acuta del sentimento che è nato alla fine del 2014, durante le frequentazioni in parrocchia, e che sarebbe frattanto scemato.