Lecce, omicidio Noemi: accolto rito abbreviato per il fidanzato

Il gup del Tribunale per i Minori di Lecce ha accolto la richiesta di rito abbreviato avanzata dai difensori di Lucio, in carcere per l'omicidio di Noemi Durini, la fidanzata 16enne, trovata morta il 3 settembre 2017. Momenti di tensione tra i genitori di Lucio e i giornalisti fuori dal tribunale. Alle domande dei cronisti, il padre di Lucio, Biagio Marzo ha spintonato il giornalista di Quarto Grado Remo Croci per poi gridare: "Siamo orgogliosi".