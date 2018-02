Lecce, 23enne senegalese cerca lavoro su Facebook: insultato

Lecce, posta annuncio di lavoro su Facebook: 23enne senegalese insultato Facebook 1 di 3 Facebook 2 di 3 Facebook 3 di 3 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

"Ho letto i commenti che la gente ha scritto in risposta al mio annuncio. - racconta il giovane senegalese sul Nuovo Quotidiano di Puglia. - Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno difeso e mi dispiace per chi ha detto male. Ma non è solo qui che succedono cose del genere, in tutte le parti del mondo c'è gente cattiva e fortunatamente anche gente buona".



"Quando sono venuto a conoscenza dell'episodio - afferma il sindaco di Galatina, Marcello Amante, al quotidiano - sono rimasto sconcertato. Non dobbiamo assolutamente dare peso a quella minoranza che inneggia all'odio. Dobbiamo invece sponsorizzare sempre di più tutti coloro che, spesso nel nascondimento, fanno della solidarietà e della collaborazione principi su cui basare la propria vita. Da loro dovremmo trarre insegnamento, a partire da chi amministra le città".