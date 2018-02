Francesco Nozzolino a Pomeriggio Cinque racconta i dettagli della sua "aggressione" avvenuta qualche giorno fa: il noto volto di Avanti un altro è stato insultato da un gruppo di ragazzini per le strade di Sarno, la sua città, mentre era in compagnia del padre. “Sono stati dei veri maleducati - ha sottolineato Nozzolino, ospite in studio con il padre Edoardo - Mentre camminavo verso la stazione, sono stato assalito da un gruppo di ragazzini che mi hanno riempito di schiuma e poi hanno anche diffuso questo video nel web".



Il filmato è diventato subito virale sui social, ma la cosa che ha infastidito di più Nozzolino è che nonostante avesse spiegato ai ragazzi che non era il momento di scherzare, loro abbiano continuato imperterriti ad importunarlo, apostrofandolo con termini offensivi. “Non hanno avuto nemmeno rispetto di mio padre che era lì con me”. Anche il padre Edoardo ha sottolineato: “Non si fa così, i loro genitori dovrebbero riprenderli per ciò che hanno fatto”. Cosa che si auspica anche lo stesso Nozzolino aggiungendo che: “E’ vero, è stata una ragazzata da carnevale e non un’aggressione, ma io ci sono rimasto comunque male. Mi auguro che non capiti più a nessun altro”.