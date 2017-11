Le multe sono uguali per tutti? Ecco che accade se le prende un politico

Dalle multe per non aver obliterato il biglietto sull’autobus alle macchine posteggiate in zone vietate, è lungo l’elenco di contravvenzioni non pagate e che rischia di diventare un caso nazionale. Alcuni politici italiani pensano che basti mostrare un tesserino da parlamentare, a volte persino scaduto, per farla franca ma per fortuna molti sono stati scoperti. Sarà meglio mandare in pensione il vecchio detto “lei non sa chi sono io” perché per questi cittadini di “serie A”, il conto può essere anche più salato. Non è meglio pagare una banale multa invece che finire sotto i riflettori e arrivare a dimettersi?