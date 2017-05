Tempo fa, Le Iene avevano contattato il comandante Francesco Schettino fingendosi gli organizzatori dell'Isola dei Famosi e proponendogli la partecipazione al reality show di Canale 5. L'uomo non soltanto aveva accettato di buon grado l'idea, ma aveva chiesto un cachet di due milioni e mezzo di euro da versare su un conto corrente in Brasile. Dopo il servizio di Giulio Golia, Schettino si era immediatamente dissociato da tali dichiarazioni, affermando di non conoscere la persona che aveva trattato a suo nome con Le Iene per la finta partecipazione. Ma sarà davvero così? Ecco com'è andata.