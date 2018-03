Le Iene: quanto è facile truccare le elezioni con i voti all’estero?

Con un video esclusivo girato in Germania, precisamente a Colonia, Le Iene documentano la vendita sottobanco di 3000 voti all’estero. Si parla di possibili brogli elettorali che avrebbero assolutamente dell’incredibile: tramite il voto per corrispondenza, una persona che viene dalla Svizzera e lavora per un politico candidato a queste elezioni nella circoscrizione estera, vuole comprare migliaia di schede elettorali.



La telecamera nascosta delle Iene entra in questa tipografia tedesca dove ci sono tutti i plichi pronti per esser venduti e dopo una lunga trattativa, alla fine la transazione va in porto. Una situazione che il programma di Italia 1 aveva già denunciato in precedenza con altri servizi. Il filmato mandato in onda è stato comunque acquistato dalla Digos di Roma che ha agito di intesa con la procura. Ma quante situazioni come queste ci sono state in giro per il mondo in questi giorni?