Le Iene, le multe al posto delle tasse

Negli ultimi tre anni il numero di multe in Italia avrebbe subito un fortissimo incremento, precisamente del 956%. Recentemente, inoltre, alcuni media hanno riportato che il Comune di Milano per il 2017 avrebbe preventivato di incassare, solamente dalle sanzioni per violazioni alle norme del codice della strada, 305 milioni di euro, ovvero 22 milioni in più rispetto a quanto incassato lo scorso anno. Fabio Agnello, inviato de Le Iene, ha intervistato Alfredo Gaudino, l'uomo che si occupa di ricorsi contro multe ingiuste e in seguito si è recato a Linate per intervistare in merito dei vigili. Guarda in alto il video dell'inchiesta.