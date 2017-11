Stanze colorate, giocattoli, agenti in borghese. A prima vista potrebbe non sembrarlo ma basta guardare verso le porte blindate, le sbarre alle finestre e le telecamere per capire di trovarsi in un carcere. ICAM è l'acronimo di Istituto a Custodia Attenuata per detenute Madri ed è una struttura detentiva pensata appunto per quelle madri incarcerate che qui, non potendo beneficiare di misure alternative, possono vivere con i loro figli. Quello di Milano visitato dall'inviata delle Iene Veronica Ruggeri è l'unico in Italia a non essere posto dentro il carcere stesso, come invece accade a Torino e Venezia.



I figli di queste donne possono vivere con loro fino ai sei anni risultando a tutti gli effetti, pur con tutte le misure prese per farli sentire in un ambiente "sereno", dei piccoli carcerati a loro volta. Purtroppo un'alternativa spesso non c'è, perché le madri rappresentano l'unica figura di riferimento: i padri sono assenti oppure detenuti. "Sono mamme che provengono da realtà sociali ed economiche che le inducono a commettere reati" spiega Marianna Grimaldi, coordinatrice dell'ICAM. "L'hanno fatto perché non avevano scelta ma qui ce l'hanno e quindi noi restituiamo loro il dovere, la responsabilità, la dignità del prendere decisioni per sé e per i bambini".