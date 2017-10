Le cimici asiatiche svernano nelle case del Nord Italia: "Difficile fermarle"

Zanzariere alle finestre per impedire alle cimici asiatiche di passare l'inverno al caldo nelle case del Nord-Italia. Pare questo l'unico sistema per fermare l'invasione degli insetti alieni che nel 2016 hanno distrutto il 40% del raccolto di pere e kivi e che nel Nord-Est hanno preso di mira anche mele, soia e mais. Arrivate nel Belpaese cinque anni fa dall'Asia queste cimici di colore marrone si riproducono molto velocemente ed è "difficilissimo fermarle", come sostengono gli esperti.

L'autunno particolarmente caldo ha favorito la diffusione delle cimici asiatiche e, stando ai numeri di Coldiretti, la situazione è già drammatica in Friuli e Veneto. Esemplari anche in Lombardia e Piemonte.



Con l'inverno cercano rifugio in luoghi chiusi e riparati, per rispuntare poi a primavera. Gli insetticidi non sembrano in grado di contrastare questi insetti, così l'unico sistema è non farli entrare in casa. Ogni femmina può depositare 300-400 uova due volte l'anno. Al momento solo le zanziere possono contrastarle.