Vittorio Cecchi Gori, ex moglie: "E' fuori dal coma farmacologico"

"E' stato fatto uscire dal coma farmacologico ma è ancora in rianimazione", ad aggiornare sulle condizioni dell'ex produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori e la sua precedente moglie, Rita Rusic, che gli è andato a fare visita. "Se prosegue così tra un paio di giorni potrà essere spostato dalla rianimazione", ha aggiunto la Rusic. Cecchi Gori è stato ricoverato per un'ischemia cerebrale e un problema cardiaco.

La Rusic assieme ai figli Mario e Vittoria si è recata al Policlinico Gemelli di Roma appena atterrata da Miami e ha potuto parlare coi medici: "Il professore Antonelli che ha in cura Vittorio mi ha assicurato che se continua così tra un paio di giorni potrà lasciare il reparto rianimazione, per respirare ha però ancora bisogno dell'ossigeno ma è stato fatto uscire dal coma farmacologico". "E' cosciente, vigile, ovviamente provato e si è emozionato e commosso vedendoci, ma ci ha detto il professore che lo sta seguendo che tra due giorni potrebbe uscire dalla rianimazione se tutto procede al meglio", ha aggiunto l'ex moglie di Cecchi Gori.



Al capezzale di Vittorio Cecchi Gori sono andati diversi amici, dal produttore Aurelio De Laurentiis fino all'ex calciatore e bandiera della Fiorentina Giancarlo Antognoni. Il general manager della società viola ha detto: "Sono andato in ospedale per esprimere la mia vicinanza al mio amico Vittorio, che è stato mio presidente dal 1990 al 2000.