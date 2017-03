Vittima del branco, una telecamera ha filmato il pestaggio di Emanuele

Le persone individuate dagli inquirenti, che stanno ora vagliando le singole posizioni, sono sei italiani e tre albanesi: sarebbero quelli che avrebbero partecipato al pestaggio del giovane all'uscita da un locale della cittadina in provincia di Frosinone. Nell'aggressione risulterebbero coinvolti anche alcuni buttafuori. Tutti ripresi da una telecamera che inquadra ad ampio raggio l'intera piazza, e che potrebbe perciò aver filmato anche gli istanti dell'aggressione. Nella piazza si trovano anche alcuni uffici comunali.



La fidanzata: "Non meritavi una morte così" - Ancora incredula la fidanzata di Emanuele, che sul suo profilo Facebook scrive: "Non riesco a realizzare tutto quello che è successo. Non meritavi tutto questo, non hai fatto niente di male. Una morte così". E aggiunge: "Ricordo uno dei tuoi ultimi messaggi di venerdì pomeriggio: 'ti amo più di ogni altra cosa'. Continuerò a ricordarlo per sempre, come continuerò a ricordare anche te. Ti amo e lo farò per sempre".



Il sindaco di Alatri: "Chi sa parli" - Sulla vicenda arriva un appello da parte del sindaco di Alatri, Giuseppe Morini, che afferma: "Chi sa parli. Invito tutti a dire la verità, a collaborare con gli inquirenti affinché al più presto vengano individuati i responsabili. Alatri non deve essere omertosa. Fuori da quel locale c'erano tante persone, ma nessuno ha fermato gli aggressori o contenuto la terribile barbarie, questo è terribile. Questa città è matura, ha una coscienza sociale. Mi stupisce che non siano intervenuti".



Martedì Alatri si fermerà per una giornata di lutto cittadino. In serata una fiaccolata silenziosa e pacifica sfilerà per le vie della città.