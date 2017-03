Vittima del branco, il procuratore: "Emanuele è stato ucciso per un drink"

Emanuele Morganti, il 20enne ucciso ad Alatri , è stato "vittima di più aggressioni" in tempi diversi. A chiarirlo è il procuratore capo di Frosinone, Giuseppe De Falco. Che sottolinea come la vicenda sia di "una gravità spaventosa perché per motivi banali, una lite per una bevanda, si è arrivati alla morte di un ragazzo innocente e perbene. Tutto nato da un diverbio in discoteca ma non con un ragazzo albanese".

"Le due persone fermate - spiega il procuratore - sono gli autori dell'aggressione letale, che ha causato le lesioni al capo mortali per Emanuele. Contri di loro sono stati ravvisati indizi gravi. Alla luce delle ricostruzioni, è a loro che va imputata una condotta violenta", quella che avrebbe portato verosimilmente alla morte del giovane. I due sono stati fermati con l'accusa di omicidio volontario aggravato da futili motivi. Non ha preso parte al pestaggio l'uomo ubriaco del diverbio in discoteca per un drink. Solo Emanuele è stato allontanato mentre l'ubriaco del litigio, italiano, è rimasto nel locale.



Movente il controllo del territorio - Riguardo ai due fermati, che sono fratelli, il procuratore ha spiegato che "gravitano in ambienti delinquenziali e non escludiamo che abbiano inteso affermare una loro capacità di controllo del territorio, e stiamo verificando se il comportamento violento sia stato determinato anche da abuso di alcol e sostanze stupefacenti". I due erano a Roma a casa di una parente, dove hanno tentato di nascondersi dopo l'aggressione, inseguiti dagli amici di Emanuele.



"Aggredito più volte" - "Una volta fuori dal locale e in posti diversi ci sono state più aggressioni da parte di alcune persone, aggressioni con modalità diverse e intensità diverse", ha precisato ancora De Falco. "Dopo la prima aggressione Emanuele ha cercato di allontanarsi ed è stato seguito, poi è ritornato per prendere la ragazza ed è stato nuovamente aggredito".



"Picchiato con manganello e tubolare" - Il procuratore ha detto che Emanuele è stato aggredito e picchiato "con un manganello e un tubolare, che non sono mai stati rinvenuti. Nonostante indizi concreti sui due fermati, c'è ancora molto da investigare. Abbiamo sentito una decina di persone e le versioni sono contrastanti, stiamo ricostruendo tutto per capire chi è stato coinvolto nelle aggressioni".



"Indagini difficili, molta omertà" - Tra le persone ascoltate "molte erano reticenti - ha detto il procuratore -, alcuni omertosi, altri solo suggestionati dal fatto gravissimo e confusi, e questo può avere determinato ricordi poco attendibili".