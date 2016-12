Viterbo, multa di 41 euro per aver lasciato il finestrino dell'auto abbassato

Finestrino posteriore sinistro aperto: 41 euro di multa . E' successo a Viterbo dove una ragazza ha trovato sul parabrezza della propria automobile la quantomeno originale sanzione. Il vigile, a onore del vero, non si è inventato nulla. Ha semplicemente interpretato una norma del codice della strada che recita: "Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso ".

E' la stessa ragazza, su Facebook, a pubblicare la foto della multa. Senza nascondere incredulità e dispiacere: "Noi ridiamo e scherziamo ma c'è gente che ti fa la multa perché tuo nipote di 7 anni si scorda il finestrino della macchina aperto... siamo proprio in Italia", scrive la giovane.



Decine i messaggi di solidarietà e qualche avvocato offre gratuitamente il suo aiuto per presentare ricorso e provare ad annullare la sanzione.



Cosa dice il codice - Ecco, nella sua interezza, l'articolo 58 del Codice della strada (comma 4) a cui ha fatto riferimento il vigile per giustificare la multa: "Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso".