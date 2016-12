Viterbo, fermata per omicidio la madre della bimba trovata morta in casa: è piantonata in rianimazione

E' stata fermata con l'accusa di omicidio Mariana Golovataia, la madre della bimba di quattro mesi trovata morta mercoledì in un appartamento di Orte Scalo (Viterbo) . Il fermo, emesso dal sostituto procuratore Franco Pacifici, è scattato al termine dell'interrogatorio della 36enne nel reparto di rianimazione dell'ospedale Belcolle, dove è ricoverata. A compiere la macabra scoperta era stato il padre della piccola.

L'uomo, Ghenedie Stavila, un operaio 39enne di origine moldava, dopo aver chiamato e bussato invano, aveva deciso di sfondare la porta trovandosi davanti alla tragica scena: la figlioletta di quattro mesi morta e la moglie svenuta. In casa c'era anche l'altro figlio, di cinque anni, trovato vivo all'interno di una stanza con la porta chiusa, ma in stato di shock. e di forte confusione. La donna è piantonata in ospedale. Venerdì prevista l'autopsia sul corpo della piccola.