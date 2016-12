Crollati due piani di un palazzo - Nel centro di Ladispoli, il vento ha causato il crollo di due piani di una palazzina di otto. Il 118 ha soccorso diversi feriti: cinque persone, residenti in due palazzine danneggiate, non sarebbero in gravi condizioni. Mentre alcune persone di un altro stabile hanno raggiunto l'ospedale con mezzi propri. Alberi caduti e cartelli stradali divelti nelle vie del centro. Anche numerose auto sarebbero state danneggiate dal fortissimo vento. Forti i disagi alla circolazione: la strada statale Aurelia è stata chiusa, crollata la pensilina della stazione ferroviaria. Nel comune laziale in totale ci sarebbero circa dieci feriti e un centinaio di case risulterebbe danneggiata, seppur in maniera lieve. Vento infrange vetrata a Cerveteri, ferite due persone - A Cerveteri, sempre sul litorale laziale, invece, il forte vento ha infranto la vetrata di un ristorante e due persone sono rimaste lievemente ferite e trasportate dal 118 in ospedale. Colpita da un albero anche un'ambulanza a Ladispoli e un'auto a Fiumicino. Lunedì scuole chiuse a Ladispoli - Il sindaco di Ladispoli ha fatto sapere che, dopo una ricognizione sugli edifici degli istituti scolastici presenti sul territori, lunedì 7 novembre tutte le scuole rimarranno chiuse.

Allagamenti e alberi caduti anche nella Capitale - Anche la Capitale fa i conti con i danni dopo il violento nubifragio che si è abbattuto sulla città. In diverse zone sono stati segnalati allagamenti e disagi per gli alberi caduti a causa del vento come sul lungotevere all'altezza di ponte Mazzini. Secondo quanto riferito dai vigili, allagamenti sulla via Laurentina e sulla via Cristoforo Colombo e via Marmorata. Chiusa inoltre la via Ostiense, verso Piramide, nella corsia centrale. Allagamenti anche tra Portonaccio e la Tangenziale est e davanti alla Fao a piazza di Porta Capena.