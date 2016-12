Viminale pensa stretta orari derby

"Il derby della Capitale deve essere giocato di domenica alle 12". E' l'indicazione del Viminale dopo gli incidenti che hanno preceduto e seguito Lazio-Roma. Oltre alle violenze, è stato valutato anche il forte impatto negativo sulla città quando si disputa la gara in un giorno feriale e in orario pomeridiano. L'indicazione per il futuro, dunque, sarà quella di giocare la domenica anche per evitare il blocco della zona nord.