Vignette sul sisma, Charlie Hebdo: "La denuncia di Amatrice non ci fa paura"

"La denuncia aspettiamo di vederla, ma non ci fa nessuna paura, di vignette come questa ne abbiamo fatte a decine, è una come un'altra di umorismo nero". Così il direttore di Charlie Hebdo risponde alla denuncia del Comune di Amatrice per le vignette sulle vittime del sisma. "Trovo completamente sproporzionato questo chiasso", ha aggiunto. "Abbiamo fatto in passato vignette simili su Bruxelles, sul terremoto ad Haiti e nessun italiano ha protestato".