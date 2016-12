Vignetta Charlie Hebdo, indignato sindaco Amatrice: "Ma come si fa?"

"Ma come c... si fa a fare una vignetta sui morti?". Anche il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, è indignato per la vignetta sul terremoto pubblicata dal settimanale satirico francese Charlie Hebdo. E si dice "sicuro che questa satira sgradevole e imbarazzante non risponde al vero sentimento dei francesi". Per il primo cittadino "ben venga l'ironia, ma sulle disgrazie e sui morti non si fa satira".