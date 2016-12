12:00 - "L'Autorità di garanzia per gli scioperi aprirà un procedimento di valutazione" su un possibile legame tra la mobilitazione organizzata dai sindacati, su cui l'Autorità si era già espressa, e le assenze per malattia dei vigili di Roma a Capodanno. Lo rende noto lo stesso Garante, aggiungendo che "nel caso, non esiterà ad adottare le sanzioni. Non è accettabile che a subire gli effetti della protesta siano i cittadini".