Via Fani, chiesta archiviazione

18:53 - E' stata chiesta l'archiviazione dell'inchiesta sulle ultime rivelazioni a proposito dell'agguato in via Fani a Roma, dove il 16 marzo 1978 Aldo Moro venne rapito dalle Brigate rosse. L'ex ispettore di polizia Enrico Rossi aveva ipotizzato che quella mattina, a bordo di una moto Honda, in quella via, ci fossero agenti dei servizi segreti. Ora il procuratore generale di Roma Luigi Ciampoli ha presentato domanda di archiviazione.