Vertice migranti al Viminale: task force e centri in Niger e Ciad

Costituire "una task force al fine di accrescere la cooperazione tra i Paesi della Cabina di Regia", e sviluppare "un maggiore coinvolgimento di OIM e UNHCR con l'obiettivo di realizzare in Niger e Ciad e di migliorare in Libia i centri di accoglienza per migranti irregolari". Sono due degli elementi scaturiti dalla seconda riunione della "cabina di regia" dei ministri dell'Interno di Ciad, Italia, Libia, Mali e Niger che si è svolta al Viminale.