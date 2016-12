Vatileaks 2,oggi al via il processo

Si apre questa mattina al Tribunale vaticano il processo Vatileaks 2. In aula saranno presenti tutti i 5 imputati per sottrazione e fuga di carte segrete: il sacerdote Lucio Angel Vallejo Balda, l'ex componente laica Francesca Immacolata Chaouqui, il segretario in seno alla Cosea di mons. Vallejo, Nicola Maio, e i giornalisti Gianluigi Nuzzi ed Emiliano Fittipaldi, autori dei bestseller "Via Crucis" e "Avarizia" sugli scandali finanziari d'Oltretevere.