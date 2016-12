Vatileaks 2, domiciliari per Balda

Il Tribunale vaticano ha concesso gli arresti domiciliari a monsignor Lucio Vallejo Balda, imputato del processo Vatileaks 2 per la divulgazione delle carte segrete della Santa Sede. Il prelato spagnolo, arrestato a inizio novembre, ha lasciato martedì la cella della Gendarmeria ed è ora ai domiciliari in un alloggio in Vaticano. Lo ha riferito il portavoce della Santa Sede, padre Federico Lombardi.