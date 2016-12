Vaticano, rintracciato lo scienziato dello Zimbabwe scomparso dopo messa

E' stato rintracciato da una cugina a Johannesburg, Christopher Magazda, professore e scienziato dello Zimbabwe. Lo rende noto la redazione di 'Chi l'ha visto?', che si sta occupando del caso. Di lui si erano perse le tracce domenica mattina dopo che si era recato in Vaticano per la messa papale.

L'uomo, membro del team premiato con il Nobel nel 2007, non possiede un cellulare. Aveva un appuntamento con i familiari - riferisce Chi l'ha visto? - ma, non avendoli incontrati, ha preso un taxi e si è recato da solo all'aeroporto di Fiumicino, imbarcandosi sul volo previsto.



I familiari, preoccupati per non averlo trovato sono rimasti a terra per presentare formale denuncia di scomparsa ed hanno contattato la redazione del programma televisivo per essere aiutati nelle ricerche.