Vaticano,il Papa apre alle donne diacono: "Una possibilità per oggi"

Una Commissione di studio sul diaconato femminile nella Chiesa delle orgini. Partirà da qui la riflessione su una questione complessa ma sentita come il ruolo delle donne nella Chiesa e la loro possibilità di estendere presenza e servizio nella comunità dei credenti. Ad annunciarla è stato oggi lo stesso Papa Francesco durante una udienza alla quale hanno partecipato circa 900 rappresentanti dell'Uisg e delle comunità religiose femminili.



Nel corso dell'incontro in Vaticano, un tempo è stato dedicato alle domande rivolte al pontefice proprio sui temi legati alle donne nella Chiesa. Rispondendo ad una di queste, Francesco ha ricordato di aver chiesto tempo addietro ad un eminente studioso di chiarire quale fosse, in realtà, il ruolo e la funzione delle donne ammesse al diaconato nei primi secoli del cristianesimo. Domanda alla quale era seguita una risposta solo parziale.



Per questo Bergoglio ha detto di credere nell'opportuna di "costituire una commissione ufficiale che possa studiare la questione". "Sarebbe bene per la Chiesa chiarire questo punto. - ha quindi aggiunto il Papa - Sono d'accordo. Mi esprimerò per fare qualcosa del genere". Quello del diaconato costituisce il primo grado dell'ordine sacro nella Chiesa cattolica, seguito dal sacerdozio e dall'espiscopato. Al diacono sono assegnati servizi particolari nella comunità cristiana come la lettura dei testi sacri, il servizio per la carità e l'amministrazione di alcuni sacramenti.