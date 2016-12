Vaticano, blitz Gdf in Banca Finnat

La guardia di finanza, su rogatoria delle autorità del Vaticano all'Italia, ha acquisito documenti a Roma nella sede della Banca Finnat Euramerica spa. Il presidente dell'istituto, Giampietro Nattino, è indagato dalla magistratura vaticana per insider trading e riciclaggio. Era stato l'ex funzionario dell'Apsa, mons. Nunzio Scarano, indagato dalla Procura di Roma, a far emergere operazioni sospette compiute in Vaticano e riconducibili a Nattino.