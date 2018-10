Vasco Rossi, il figlio Davide a processo per omissione di soccorso

L'incidente, avvenuto a Roma nel quartiere Balduina, risale alla sera del 16 settembre del 2016. Nel processo, deciso dal pm Santina Lionetti, è imputato anche Simone Spadone, 34 anni, amico di Rossi Junior e accusato di favoreggiamento: gli inquirenti ritengono che l'uomo abbia tentato di assumersi la responsabilità del sinistro nonostante non fosse al volante.



Un impatto violento contro la Panda con a bordo due giovani. Fracesca Morelli, all'epoca 22enne, subisce un trauma al collo guardbile in 40 giorni, mentre l'amica Rosella Nicoletti, 20 anni, riporta la frattura di una costola. Rossi non chiama i soccorsi e scappa in tutta fretta senza preoccuparsi dello stato di salute delle ragazze.



Secondo l'avvocato Carla Serra, legale di Rossi, ci sono delle incongruenze nella dinamica dei fatti: "Siamo fiduciosi di poter dimostrare cosa sia accaduto. Le parti offese non hanno atteso l'arrivo delle forze dell'ordine e si sono fatte refertare 13 giorni dopo l'incidente"