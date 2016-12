Varani, Foffo: come potrò scusarmi

"Non so come potrò mai scusarmi con i genitori di Luca". Lo ha affermato Manuel Foffo al pm di Roma nel terzo interrogatorio in carcere, durato quasi quattro ore, sul massacro di Collatino. "Ho fatto una cosa terribile e agghiacciante", ha ribadito il 29enne accusato dell'omicidio di Varani, insieme all'amico Marco Prato. Per l'avvocato difensore "Foffo è molto provato" e "l'incontro è stato sospeso, ma ce ne saranno altri".