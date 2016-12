Vaccini, Aifa: 12 le morti sospette Lorenzin: "Negativi i primi test"

21:31 - "I primi risultati dei test che si stanno effettuando sui lotti sequestrati stanno dando esito negativo". Ad annunciarlo, parlando dei timori sui vaccini antinfluenzali Novartis, è il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin. La quale sottolinea come gli esami finora compiuti "non evidenziano una correlazione tra le morti sospette e i vaccini antinfluenzali assunti".

I casi di morte di anziani sui quali l'Aifa indaga per capire se ci sono relazioni con la vaccinazione antinfluenzale sono 12. "Oggi è stato registrato un nuovo decesso avvenuto il 24 novembre - ha spiegato il direttore dell'Aifa Luca Pani - e ieri è pervenuta una mail su un decesso che deve essere ancora confermato". "In otto casi si tratta di persone di ultraottantenni, 7 donne e 5 uomini. Sempre in 8 casi su 12 il decesso è avvenuto nelle prime 24 ore e ancora in 8 casi il decesso è avvenuto per cause cardiovascolari", ha spiegato Pani che ha contabilizzato la situazione.