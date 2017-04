Urbi et Orbi del Papa: soccorrere nuovi schiavi, bimbi sfruttati e migranti forzati

Papa, Urbi et Orbi: "Ad Aleppo attacco ignobile" 1 di 22 Ansa Ansa Papa, Urbi et Orbi: "Ad Aleppo attacco ignobile" 2 di 22 Ansa Ansa Papa, Urbi et Orbi: "Ad Aleppo attacco ignobile" 3 di 22 Ansa Ansa Papa, Urbi et Orbi: "Ad Aleppo attacco ignobile" 4 di 22 Ansa Ansa Papa, Urbi et Orbi: "Ad Aleppo attacco ignobile" 5 di 22 Ansa Ansa Papa, Urbi et Orbi: "Ad Aleppo attacco ignobile" 6 di 22 Ansa Ansa Papa, Urbi et Orbi: "Ad Aleppo attacco ignobile" 7 di 22 Ansa Ansa Papa, Urbi et Orbi: "Ad Aleppo attacco ignobile" 8 di 22 Ansa Ansa Papa, Urbi et Orbi: "Ad Aleppo attacco ignobile" 9 di 22 Ansa Ansa Papa, Urbi et Orbi: "Ad Aleppo attacco ignobile" 10 di 22 Ansa Ansa Papa, Urbi et Orbi: "Ad Aleppo attacco ignobile" 11 di 22 Ansa Ansa Papa, Urbi et Orbi: "Ad Aleppo attacco ignobile" 12 di 22 Ansa Ansa Papa, Urbi et Orbi: "Ad Aleppo attacco ignobile" 13 di 22 Ansa Ansa Papa, Urbi et Orbi: "Ad Aleppo attacco ignobile" 14 di 22 Ansa Ansa Papa, Urbi et Orbi: "Ad Aleppo attacco ignobile" 15 di 22 Ansa Ansa Papa, Urbi et Orbi: "Ad Aleppo attacco ignobile" 16 di 22 Ansa Ansa Papa, Urbi et Orbi: "Ad Aleppo attacco ignobile" 17 di 22 Ansa Ansa Papa, Urbi et Orbi: "Ad Aleppo attacco ignobile" 18 di 22 Ansa Ansa Papa, Urbi et Orbi: "Ad Aleppo attacco ignobile" 19 di 22 Ansa Ansa Papa, Urbi et Orbi: "Ad Aleppo attacco ignobile" 20 di 22 Ansa Ansa Papa, Urbi et Orbi: "Ad Aleppo attacco ignobile" 21 di 22 Ansa Ansa Papa, Urbi et Orbi: "Ad Aleppo attacco ignobile" 22 di 22 Ansa Ansa Papa, Urbi et Orbi: "Ad Aleppo attacco ignobile" leggi dopo slideshow ingrandisci

"Orrore ad Aleppo: arginare i conflitti, basta armi" - "Il Signore Risorto - ha proseguito - guidi i passi di chi cerca la giustizia e la pace, e doni ai responsabili delle Nazioni il coraggio di evitare il dilagare dei conflitti e di fermare il traffico delle armi. In modo particolare sostenga gli sforzi di quanti si adoperano attivamente per portare sollievo e conforto alla popolazione civile in Siria, l'amata e martoriata Siria, vittima di una guerra che non cessa di seminare orrore e morte. E' di sabato l'ultimo ignobile attacco ai profughi in fuga che ha provocato numerosi morti e feriti".



"Torni speranza in Europa,soprattutto lavoro per i giovani" - Da Francesco poi un messaggio di speranza. "Il Signore risorto, che non cessa di colmare il continente europeo della sua benedizione, doni speranza a quanti attraversano momenti di crisi e difficoltà, specialmente a causa della grande mancanza di lavoro soprattutto per i giovani". Il Pontefice ha anche sottolineato che "quest'anno come cristiani di ogni confessione celebriamo insieme la Pasqua". "Risuona così ad una sola voce in ogni parte della terra - ha aggiunto - l'annuncio più bello: 'Il Signore è veramente risorto, come aveva predetto!'. Egli, che ha vinto le tenebre del peccato e della morte, doni pace ai nostri giorni. Buona Pasqua!".