Untore Aids, paura per altre 9 donne: hanno avuto rapporti con l'arrestato

Almeno altre nove donne potrebbero essere state contagiate da Valentino T. , il 31enne romano arrestato per aver preteso rapporti non protetti nonostante fosse consapevole di avere l'Aids. Si aggiungerebbero così alla lista delle sei che hanno denunciato l'uomo. La posizione del 31enne potrebbe aggravarsi: gli inquirenti non escludono infatti l'ipotesi di una precisa volontà di contagiare le partner .

Il 31enne, infatti, come riporta La Repubblica citando l'ordinanza d'arresto emessa dal gip, non si sottopose in modo regolare ai controlli in ospedale. Non solo: nel giugno 2014, nove anni dopo aver scoperto di aver il virus dell'Hiv, si rifiutò di seguire "cure antiretrovirali destinate a depotenziare la carica infettiva del virus e, dunque, ad assicurare una maggiore protezione delle partner".



La Procura non esclude un cambio dell'ipotesi di reato: da dolo eventuale a dolo.