Un anno fa il sisma ad Amatrice: sindaco proclama lutto cittadino

In occasione dell'anniversario del terremoto che ha distrutto Amatrice, il sindaco della cittadina laziale, Sergio Pirozzi, ha proclamato per il 24 agosto il lutto cittadino. D'ora in poi, il 24 agosto ad Amatrice sarà la "Giornata del silenzio in ricordo delle vittime del terremoto". L'ordinanza prevede anche l'esposizione delle bandiere a mezz'asta e listate a lutto e la chiusura degli esercizi commerciali dalle 10.45 alle 12.15.