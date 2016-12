Ucciso in casa a Roma nel 2013, preso in Germania il presunto killer

Ottenuto il mandato di arresto europeo era stata avviata una intensa collaborazione con il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia e i collaterali uffici tedeschi e romeni, grazie ai quali il ricercato è stato localizzato e tratto in arresto ad Amburgo nei giorni scorsi.



Florin Ibanescu avrebbe immobilizzato la vittima e rubato due telefoni cellulari, un orologio, una collana d'oro e dei contanti. A seguito della reazione della vittima, riuscita a liberarsi, lo avrebbe percosso violentemente e immobilizzato nuovamente, lasciandolo esanime in terra in camera da letto.