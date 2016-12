Ucciso a pugni, l'assassino confessa: "Infastidiva la mia fidanzata"

Aveva molestato ripetutamente una ragazza 22enne e per questo il compagno della ragazza lo ha ucciso a pugni. I carabinieri hanno fermato il responsabile dell'omicidio di Federico Venzi , 43 anni originario di Roma ma residente a Caprarola ( Viterbo ). In manette è finito Sabato Louis Francesco Battaglia di 23 anni. Il giovane ha cercato di nascondere le proprie responsabilità, ma poi ha confessato: "Quell'uomo ubriaco molestava la mia fidanzata ".

La vittima era stata trovata domenica per strada sanguinante da alcuni passanti che poi hanno dato l'allarme.



L'omicidio si sarebbe consumato tra sabato e domenica: la vittima, agonizzante, è stata ritrovata da alcuni passanti attorno alle 4 vicino alla rotatoria del Riello a Viterbo. L'uomo era riverso in una pozza di sangue ed è deceduto all'ospedale di Belcolle a causa delle gravi lesioni al volto e alla trachea.



Subito sono partite le indagini dei carabinieri del nucleo investigativo della compagnia di Viterbo che hanno ascoltato molte persone per risalire all'identità dell'assassino.