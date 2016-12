Uccide la ex e poi si spara alla tempiaI cadaveri in un parcheggio a Vitinia

I corpi di un uomo e una donna sono stati trovati in un parcheggio di via Erminio Macario, in zona Vitinia, nel quadrante sud di Roma. A dare l'allarme al 112 è stato un passante. Accanto ai cadaveri c'era una pistola. Per gli investigatori si tratta di un caso di omicidio-suicidio: lui avrebbe ucciso la ex con due colpi di pistola e poi avrebbe puntato la stessa arma alla tempia togliendosi la vita.