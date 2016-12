Truffa all'Inps, 325 denunciati

08:11 - Pur non essendo più residenti in Italia, percepivano l'assegno sociale che lo Stato versa agli over 65 in difficoltà economiche: la truffa all'Inps è stata scoperta dalla Guardia di finanza, che ha denunciato 325 persone per truffa o malversazione. Il danno finora accertato per lo Stato è di 4,5 milioni di euro, mentre il blocco degli assegni sociali ai 325 soggetti consentirà all'istituto di previdenza un risparmio annuo di circa 2 milioni.