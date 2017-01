Tribunale d Roma: legittima l'attività della rassegna stampa de L'Eco della Stampa

"Da 116 anni ​svolgiamo il nostro lavoro con correttezza, impegnati a produrre valore per i nostri clienti, siano essi agenzie, aziende, enti pubblici e anche editori. Continueremo - si legge in una nota - a pieno diritto e con nuovo entusiasmo su questa strada, ampliando ulteriormente gli investimenti già intrapresi negli ultimi anni per lo sviluppo di sistemi di misurazione e di analisi, per l’introduzione di soluzioni tecnologiche quali speech to text e sistemi semantici, per l'allargamento delle fonti, da quelle tradizionali a quelle web e social".



"L'attività editoriale e quella di media monitoring non sono certo in concorrenza, come peraltro chiaramente affermato dalla sentenza; sono servizi complementari, che possono e devono svilupparsi con reciproco beneficio", si legge ancora.