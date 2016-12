Tre detenuti albanesi evasi da Rebibbia, si sono calati con le lenzuola dal muro di cinta

La triplice evasione si è verificata tra le 6 e le 6.15 di giovedì mattina. Due dei tre evasi erano in carcere per omicidio. Lo si apprende da fonti investigative. In particolare uno per omicidio e un altro per concorso in omicidio. Il terzo per sfruttamento della prostituzione.



I tre sono fuggiti segando le sbarre della cella, che si trova al piano terra della struttura carceraria, e hanno appeso una maglietta per coprire il varco realizzato nell'inferriata. Nei letti avevano sistemato delle sagome di cartone per aggirare i controlli. Quindi hanno raggiunto il muro di cinta e si sono calati con delle lenzuola annodate tra loro e con dei bastoni, probabilmente dei manici di scopa.



Nella notte erano stati trasferiti a Rebibbia i detenuti del Carcere di Camerino evacuati per il terremoto e in tutto sono 39 le persone spostate nel carcere romano.