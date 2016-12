Travolti su strisce,morti 2 anziani

12:46 - Sono morti in ospedale i due coniugi 70enni travolti venerdì sera da un'auto a Ostia, sul litorale romano, mentre attraversavano vicino alle strisce pedonali. Alla guida dell'auto c'era un ragazzo di 25 anni della zona che è stato denunciato per omicidio colposo. L'incidente è avvenuto su un tratto di strada illuminata. Si attendono gli esiti degli accertamenti medici per chiarire se il giovane avesse assunto alcol o sostanze stupefacenti.