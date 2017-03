Trattati Roma, Enac: chiuso lo spazio aereo sulla Capitale

L'Enac, su disposizione dell'autorità di Pubblica Sicurezza, ha deciso la chiusura dello spazio aereo sulla Capitale e sulle aree circostanti in occasione degli eventi previsti per le celebrazioni del 60esimo anniversario della firma dei Trattati di Roma. I voli saranno vietati fino alle 23 di sabato 25 marzo. Dal provvedimento sono esclusi i voli commerciali di linea e charter in arrivo e partenza dagli aeroporti di Fiumicino e Ciampino.