Trattati Roma, carica della polizia contro il corteo anti europeista

Sale la tensione nella Capitale. La polizia ha caricato il corteo degli anti europeisti sceso in piazza nel giorno in cui i leader dei 27 Paesi dell'Ue si sono riuniti per celebrare i 60 anni dalla firma del Trattato di Roma. La protesta di Eurostop stava raggiungendo piazza Bocca della Verità, punto finale del suo percorso.